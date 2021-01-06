В Одесі чоловік скоїв суїцид, вистрибнувши з вікна 10-поверхового житлового будинку
Трагедія сталася на вулиці Марсельській біля будинку 58 близько 13.00. Про неї спочатку повідомили очевидці в соцмережах і показали кадри з місця, передає Politeka.net
"Сьогодні приблизно о 13 годині на 📍Марсельській, 58 випав чоловік з вікна будинку (летально). На місці працює слідча група", - кажуть свідки.
У поліції підтвердили інформацію і повідомили подробиці.
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Вони розповіли, що чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна між дев'ятим і десятим поверхом будівлі.
Загиблому було всього 26 років. Він житель Лиманського району.
До цього ми повідомляли, що під Одесою чоловік вирішив вийти з квартири неприродним способом – через балкон.
В результаті він повис на водостічній трубі дев'ятиповерхового будинку, і щоб його врятувати очевидці викликали співробітників ДСНС.
Подія трапилася ввечері в місті Чорноморську.
Прибулі співробітники ДСНС не змогли встановити сходи для того, щоб зняти потерпілого через блокування проїзду припаркованими автомобілями.
В результаті допомогти бідоласі вдалося за допомогою рятувальної мотузки. Фахівці затягнули вузол на чоловікові і повернули його назад в квартиру.
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