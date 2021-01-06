Ему было всего 26 лет

В Одессе мужчина совершил суицид, выпрыгнув из окна 10-этажного жилого дома

Трагедия произошла на улице Марсельской возле дома 58 около 13.00. О ней сначала сообщили очевидцы в соцсетях и показали кадры с места, передает Politeka.net

«Сегодня примерно в 13 часов на 📍Марсельской, 58 выпал мужчина из окна дома (летально). На месте работает следственная группа», - говорят свидетели.

В полиции подтвердили информацию и сообщили подробности.

Они рассказали, что мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна между девятым и десятым этажом здания.

Погибшему было всего 26 лет. Он житель Лиманского района.

До этого мы сообщали, что под Одессой мужчина решил выйти из квартиры неестественным способом – через балкон.

В результате он повис на водосточной трубе девятиэтажного дома, и чтобы его спасти очевидцы вызвали сотрудников ГСЧС.

Происшествие случилось вечером в городе Черноморске.

Прибывшие сотрудники ГСЧС не смогли установить лестницу для того, чтобы снять пострадавшего по причине блокировки проезда припаркованными автомобилями.

В результате помочь бедолаге удалось с помощью спасательной веревки. Специалисты затянули узел на мужчине и вернули его обратно в квартиру.

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