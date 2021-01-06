В Одессе мужчина совершил суицид, выпрыгнув из окна 10-этажного жилого дома
Трагедия произошла на улице Марсельской возле дома 58 около 13.00. О ней сначала сообщили очевидцы в соцсетях и показали кадры с места, передает Politeka.net
«Сегодня примерно в 13 часов на 📍Марсельской, 58 выпал мужчина из окна дома (летально). На месте работает следственная группа», - говорят свидетели.
В полиции подтвердили информацию и сообщили подробности.
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Они рассказали, что мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна между девятым и десятым этажом здания.
Погибшему было всего 26 лет. Он житель Лиманского района.
До этого мы сообщали, что под Одессой мужчина решил выйти из квартиры неестественным способом – через балкон.
В результате он повис на водосточной трубе девятиэтажного дома, и чтобы его спасти очевидцы вызвали сотрудников ГСЧС.
Происшествие случилось вечером в городе Черноморске.
Прибывшие сотрудники ГСЧС не смогли установить лестницу для того, чтобы снять пострадавшего по причине блокировки проезда припаркованными автомобилями.
В результате помочь бедолаге удалось с помощью спасательной веревки. Специалисты затянули узел на мужчине и вернули его обратно в квартиру.
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