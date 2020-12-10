В известном торговом центре Одессы произошла конфликтная ситуация

Причиной стала елочная игрушка, которую девушка-посетительница случайно разбила, а сотрудники магазина потребовали оплатить товар. Об этом рассказали в местном паблике "Подслушано Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На днях в "Эпицентре", девушка, которая зашла туда с семьей, взяла посмотреть одну елочную игрушку и случайно разбила рядом лежащее елочное украшение.

К ним подошла сотрудница и требовала, чтобы семья заплатила за разбитую игрушку. На подмогу она позвала своего приятеля.

Посторонние люди решили вмешаться и тут начался спор. Очевидица рассказала, что сотрудники попросили ее "не лезть" и пытались вырвать телефон.

«Посторонний человек», который оказался бойфрендом сотрудницы, начал безобразно разговаривать и хамить. То есть сотрудница привела человека, нападавшего на покупателей. А сотрудник магазина начал куда- то звонить, задерживал всю семью с малолетними детьми только потому, что хотел заставить заплатить.», - рассказал свидетель конфликта.

Обратим внимание, что согласно части первой статьи 323 Гражданского кодекса Украины риск случайного уничтожения и случайного повреждения (порчи) имущества несет его собственник, то есть магазин.

И только после уплаты товара собственником становится покупатель.

Согласно статье 698 Гражданского кодекса до момента продажи (оплаты) собственником товара является продавец (магазин) и именно он отвечает за его надлежащее хранение, а также несет все риски, связанные с товаром.

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