В Одессе водитель маршрутки напал на пассажира, который рассчитался за проезд мелочью

Соответствующая жалоба появилась на сайте «Единого центра обращения граждан», во вторник, 15 декабря, передает Politeka.net

Одессит рассказал, что инцидент случился рано утром в 214 маршрутке улице Декабристов. Водитель выбежал и напал со спины за расчет проезда копейками. Маршрутчик рассек пассажиру переносицу и порвал одежду.

Примечательно, что пострадавший обратился не в полицию на сайт мэрии.

Тем временем в инциденте будет разбираться Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета. Вопрос обещают решить до 14 января 2021 года

Ранее мы сообщали, что в Одессе возник очередной конфликт между водителем общественного транспорта и пассажирами.

Так, рано утром водитель маршрутки №145 принялся хамить людям, а также сделал дерзкое заявление с угрозами.

«Ваша жизнь в моих руках, одно движение, и вы в больнице», - говорит маршрутчик.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за того, что одна пассажирка попросила его побыстрее ехать, потому что он стоял долго на остановке.

За женщину заступился мужчина, так как водитель стал ей хамить.

«Я пассажир, я еду, а ты кто- такой, что жизнью и смертью распоряжаешься, ты что Бог?», - кричал мужчина водителю.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

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