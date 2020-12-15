Гастролеры из Закавказья напали на одессита и похитили крупную сумму денег
Ограбление произошло на улице Академика Королева в тот момент, когда мужчина вышел из своего автомобиля. Об этом рассказали на портале одесской полиции, передает Politeka.net,
Один из нападавших подбежал и принялся бить жертву, а его сообщник выхватил из рук сумку с 30 тысячами долларов и скрылся.
Свидетелем происшествия стал сотрудник полиции, который в это время проходил с женой. Он задержал на месте преступления одного из грабителей, который бил потерпевшего и вызвал следственно-оперативную группу.
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Как выяснилось, нападавшими оказались уроженцы одной из стран Закавказья.
37-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины (Грабеж). Ему грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правоохранители ищут сообщника с деньгами.
До этого мы сообщали, как женщины обчистили квартиру мужчину, с которым познакомились в центре Одессы.
Они напросились к нему в гости. За столом компания выпивала и когда хозяин жилья захмелел и уснул, женщины надумали обчистить его.
Воровки вынесли из жилья все ценные вещи- бытовую технику, гаджеты и прочее. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 100 тысяч гривен.
Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения
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