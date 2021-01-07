Напередодні свята Різдва Христового невідомі обчистили церкву в Одеській області

Пограбування сталося вночі 6 січня в храмі Святого Димитрія Солунського Московського Патріархату, який знаходиться в селі Виноградар Роздільнянського району, пише видання « Думська ».

Невідомі люди зламали вхідні двері в храм і викрали всі гроші з урн для пожертвувань.

За даними видання, всього було вкрадено півтори тисячі гривень.

Настоятель храму звернувся в поліцію, зараз ведеться пошук зловмисників.

Не так давно ми повідомляли, що в Ізмаїльському районі Одеської області розбійник не посоромився пограбувати чоловіка з інвалідністю.

Підготувався він до цього заздалегідь і прийшовши в будинок до свого 49-річного знайомого, людині з інвалідністю 1-ї групи, побив його і зажадав гроші. Не отримавши бажаного, він забрав планшет і пішов.

Незабаром копи затримали 31-річного грабіжника з гаджетом потерпілого. Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст. 187 КК України (Розбій). Злочинця помістили під варту. Йому загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Також ми писали, що про "віруючого" грабіжника, який орудує в Одеській області.

Чоловіка зафіксувала камери відеоспостереження, коли він викрадав велосипед в одному з житлових будинків у місті Чорноморську, що під Одесою.

Перед тим, як піти на злочин чоловік перехрестився і пішов красти велосипед.

Нагадаємо, що в під Одесою чоловіка викинули з вікна дев'ятого поверху: кадри того, що відбувається

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