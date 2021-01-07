В Черноморске неадекватная компания выбросила мужчину из окна девятого этажа
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «XYDESSA» передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте вниз)
«В Черноморске ночью наркоманы собрались потусить на квартире и в процессе интеллектуальных посиделок решили, что один из них там явно лишний и скинули своего кента в окно с 9 на 8 этаж», — сообщают авторы телеграм-канала.
Надо отметить что соседей, живущих этажом ниже этот инцидент, поверг в настоящий шок.
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«У нас происходит здесь дурдом, мне сейчас в окно ломился человек с 9 этажа, это вообще паника», - говорит взволнованная женщина на видео.
Выброшенный, к счастью для него, приземлился на балкон 8 этажа. Он стал кричать и звать на помощь.
На место прибыли спасатели и полиция, которые сняли пострадавшего мужчину.
До этого мы сообщали, в Одессе мужчина совершил суицид, выпрыгнув из окна 10-этажного жилого дома.
Это произошло на улице Марсельской возле дома 58 около 13.00.
Погибшему было всего 26 лет. Он житель Лиманского района.
Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью
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