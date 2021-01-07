В Одессе мальчик-подросток пришел покалядовать и украл самокат

Инцидент произошел поздно вечером 6 января в одном из домов жилмассива «Радужный». Видео с камеры наблюдения обнародовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«В ЖМ 📍Радужный тип так заколядовал что вместо «гостинца» взял чужой самокат», - сообщают авторы.

На кадрах видно, как малолетний злоумышленник заходит в лифт с самокатом. Подросток обнаружил камеру наблюдения и сначала попытался закрыть ее руками, а потом стал прятать лицо, натягивая шапку на глаза и отворачиваясь.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы орудуют дерзкие грабители, которые посягают на имущество горожан.

Так, прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару.

Злоумышленники начали приставать к парню и девушке, а затем силой отобрали у них телефоны и рюкзак с документами.

Копы задержали ворюг, ими оказались двое одесситов в возрасте 19 и 23 лет.

Позже выяснилось, что ранее они угнали электроскутер на Дерибасовской, который продали на запчасти.

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