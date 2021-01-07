В Одессе мальчик-подросток пришел покалядовать и украл самокат
Инцидент произошел поздно вечером 6 января в одном из домов жилмассива «Радужный». Видео с камеры наблюдения обнародовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«В ЖМ 📍Радужный тип так заколядовал что вместо «гостинца» взял чужой самокат», - сообщают авторы.
На кадрах видно, как малолетний злоумышленник заходит в лифт с самокатом. Подросток обнаружил камеру наблюдения и сначала попытался закрыть ее руками, а потом стал прятать лицо, натягивая шапку на глаза и отворачиваясь.
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