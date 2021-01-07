В канун праздника Рождества Христова неизвестные обчистили церковь в Одесской области

Ограбление произошло ночью 6 января в храме Святого Димитрия Солунского Московского патриархата, который находится в селе Виноградарь Раздельнянского района, пишет издание « Думская ».

Неизвестные люди взломали входную дверь в храм и похитили все деньги из урн для пожертвований.

По данным издания, всего было украдено полторы тысячи гривен.

Настоятель храма обратился в полицию, сейчас ведется поиск злоумышленников.

Не так давно мы сообщали, что в Измаильском районе Одесской области разбойник не постеснялся ограбить мужчину с инвалидностью.

Подготовился он к этому заранее и придя в дом к своему 49-летнему знакомому, человеку с инвалидностью 1-й группы, избил его и потребовал деньги. Не получив желаемого, он забрал планшет и ушел.

Вскоре копы задержали 31-летнего грабителя с гаджетом потерпевшего. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 187 УК Украины (Разбой). Преступника поместили под стражу. Ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что о "верующем" грабителе, который орудует в Одесской области.

Мужчину зафиксировала камеры видеонаблюдения, когда он похищал велосипед в одном из жилых домов в городе Черноморске, что под Одессой.

Перед тем, как пойти на преступление мужчина перекрестился и пошел воровать велосипед.

Напомним, что в под Одессой мужчину выбросили из окна девятого этажа: кадры происходящего

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