В поезде направлением «Одесса-Харьков» грабят спящих пассажиров

Об этом на страницах соцсетей рассказала одна из пострадавших девушек Александра Вонсович, пишет Politeka.net

По ее словам, во время поездки в закрытое купе пробрались неизвестные люди и украли личные вещи у двух пассажирок, третья успела проснуться и тем самым спугнуть воров, однако задержать их не успела.

Нападение произошло около 05:00.

Девушки пожаловались проводнику вагона, однако он никак не отреагировал. Более того, сотрудник поезда не обратил внимание на странных людей в вагоне и не предпринял никаких мер. Александра подозревает, что он находится в сговоре с преступниками.

Жертвы ограбления обратились за помощью к начальнику поезда, а затем к патрульному вокзалу. Там им не смогли помочь и направили в отделение полиции Приморского района.

По словам девушки, они написали заявление в полицию, однако правоохранители их предупредили: «ну вы же понимаете, что это ничего не даст, просто надо быть бдительнее».

До этого мы сообщали, что одесская полиция задержала приезжего из Николаевской области, который промышлял нападениями на беспомощных пенсионерок.

40-летний мужчина выслеживал своих жертв - женщин преклонного возраста - во дворах многоэтажек, заходил за ними в подъезды, а затем бил по голове. После этого отбирал деньги, телефоны, срывал золотые сережки и цепочки.

Напомним, что под Одессой мужчина пытался перелезть через забор и оказался на том свете: трагические кадры

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