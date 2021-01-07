Заради будівництва паркінгу в Одесі планують спиляти близько шести десятків дерев
Вся справа в тому, що Київський районний суд Одеси збирається розширити територію своєї парковки і для цього необхідно знищити зелені насадження. Про це
Громадські працівники кажуть, що нарахували там більше 60 дерев, з яких всього кілька сухих. Але за актом обстеження Департаменту екології аварійними визнані 25 дерев, що сильно перебільшує реальний стан речей.
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«До того ж, впритул до паркану суду ростуть абсолютно здорові молоді дерева, які будуть спиляні, незважаючи на відсутність дозвільних документів, як це прийнято в Одесі, "коли забудовнику треба", - розповіли в організації.
Цікаво, що сам суд знаходиться у дворі кварталу з житлових будинків і розширення по суті забирає у місцевих жителів громадський простір, де можна гуляти під деревами.
Крім того, на деревах зараз живуть білки.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі познущалися над найвідомішим деревом.
Так, у дворі будинку № 17 по вулиці Торговій спиляли ботанічну пам'ятку природи місцевого значення.
Співробітники однієї з керуючих компаній спиляли всі гілки так званої "Пушкінської тополі".
Екологи стверджують, що Тополя була здоровою і не сухою. Зараз від нього залишився тільки голий стовбур. За їх словами, в такому стані дерево зможе прожити ще кілька років, а потім засохне.
Ще його називали" найтовстіша Тополя України "або"Тополя любові". До дерева водили екскурсії одеські гіди.
Нагадаємо, що масову вирубку здорових дерев влаштували в Одесі, фото: "збиток колосальний"
А ще Politeka писала, що стихія розбушувалася в Одесі, дерево звалилося прямо на трамвай з людьми: відео з місця НП
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