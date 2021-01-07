Заради будівництва паркінгу в Одесі планують спиляти близько шести десятків дерев

Вся справа в тому, що Київський районний суд Одеси збирається розширити територію своєї парковки і для цього необхідно знищити зелені насадження. Про це повідомили активісти організації "Зелений лист", яка займається охороною природи, передає Politeka.net

Громадські працівники кажуть, що нарахували там більше 60 дерев, з яких всього кілька сухих. Але за актом обстеження Департаменту екології аварійними визнані 25 дерев, що сильно перебільшує реальний стан речей.

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«До того ж, впритул до паркану суду ростуть абсолютно здорові молоді дерева, які будуть спиляні, незважаючи на відсутність дозвільних документів, як це прийнято в Одесі, "коли забудовнику треба", - розповіли в організації.

Цікаво, що сам суд знаходиться у дворі кварталу з житлових будинків і розширення по суті забирає у місцевих жителів громадський простір, де можна гуляти під деревами.

Крім того, на деревах зараз живуть білки.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі познущалися над найвідомішим деревом.

Так, у дворі будинку № 17 по вулиці Торговій спиляли ботанічну пам'ятку природи місцевого значення.

Співробітники однієї з керуючих компаній спиляли всі гілки так званої "Пушкінської тополі".

Екологи стверджують, що Тополя була здоровою і не сухою. Зараз від нього залишився тільки голий стовбур. За їх словами, в такому стані дерево зможе прожити ще кілька років, а потім засохне.

Ще його називали" найтовстіша Тополя України "або"Тополя любові". До дерева водили екскурсії одеські гіди.

Нагадаємо, що масову вирубку здорових дерев влаштували в Одесі, фото: "збиток колосальний"

А ще Politeka писала, що стихія розбушувалася в Одесі, дерево звалилося прямо на трамвай з людьми: відео з місця НП

Також Politeka повідомляла, що масштабна ДТП на Молдаванці в Одесі: з'явилися нові кадри трагедії, "відео доводить провину..."