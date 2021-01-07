Заради будівництва паркінгу в Одесі планують спиляти близько шести десятків дерев

Вся справа в тому, що Київський районний суд Одеси збирається розширити територію своєї парковки і для цього необхідно знищити зелені насадження. Про це повідомили активісти організації "Зелений лист", яка займається охороною природи, передає Politeka.net

Громадські працівники кажуть, що нарахували там більше 60 дерев, з яких всього кілька сухих. Але за актом обстеження Департаменту екології аварійними визнані 25 дерев, що сильно перебільшує реальний стан речей.

«До того ж, впритул до паркану суду ростуть абсолютно здорові молоді дерева, які будуть спиляні, незважаючи на відсутність дозвільних документів, як це прийнято в Одесі, "коли забудовнику треба", - розповіли в організації.

Цікаво, що сам суд знаходиться у дворі кварталу з житлових будинків і розширення по суті забирає у місцевих жителів громадський простір, де можна гуляти під деревами.

Крім того, на деревах зараз живуть білки.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі познущалися над найвідомішим деревом.

Так, у дворі будинку № 17 по вулиці Торговій спиляли ботанічну пам'ятку природи місцевого значення.

Співробітники однієї з керуючих компаній спиляли всі гілки так званої "Пушкінської тополі".

Екологи стверджують, що Тополя була здоровою і не сухою. Зараз від нього залишився тільки голий стовбур. За їх словами, в такому стані дерево зможе прожити ще кілька років, а потім засохне.

Ще його називали" найтовстіша Тополя України "або"Тополя любові". До дерева водили екскурсії одеські гіди.

Нагадаємо, що масову вирубку здорових дерев влаштували в Одесі, фото: "збиток колосальний"

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