Незаконную вырубку деревьев зафиксировали в Одессе

О вопиющем инциденте, который случился на днях во внутреннем дворе Киевского районного суда Одессы, рассказал эко-активист Владислав Балинский, передает Politeka.net

Как стало известно, спилили деревья представители ООО «Таурус», которые за городские деньги проводят реконструкцию здания суда. Всего они удалили 5 здоровых деревьев. Это были орехи диаметров около 47 сантиметров.

Эколог обратил внимание, что возраст спиленных деревьев более 40 лет. Он оценивает их стоимость с учетом высадки и содержания в 4-5 тысяч долларов.

Тем временем, по данным местных СМИ, сотрудники департамента экологии составили протокол по статье 152 КУпАП в отношении ООО “Таурус”. Данные лица признали свою вину, что они беззаконно спилили живые орехи.

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Как стало известно, хулиганы сломали две форсунки, а также повредили трубопровод верхней чаши. Когда возникла поломка и что конкретно происходило на площади — выясняется.

Теперь фонтан отключат на время ремонта. С его верхней части спустят воду и в течение нескольких дней специалисты будут восстанавливать прежний вид достопримечательности. Точной даты запуска не озвучивают.

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