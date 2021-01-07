Ради строительства паркинга в Одессе планируют спилить около шести десятков деревьев

Всё дело в том, что Киевский районный суд Одессы собирается расширить территорию своей парковки и для этого необходимо уничтожить зеленые насаждения. Об этом сообщили активисты организации“ Зелёный лист”, которая занимается охраной природы, передает Politeka.net

Общественники говорят, что насчитали там больше 60 деревьев, из которых всего несколько сухих. Но по акту обследования Департамента экологии аварийными признаны 25 деревьев, что сильно преувеличивает реальное положение вещей.

«К тому же, вплотную к забору суда растут абсолютно здоровые молодые деревья, которые будут спилены, несмотря на отсутствие разрешительных документов, как это принято в Одессе, "когда застройщику надо", - рассказали в организации.

Интересно, что сам суд находится во дворе квартала из жилых домов и расширение по сути забирает у местных жителей общественное пространство, где можно гулять под деревьями.

Кроме того, на деревьях сейчас живут белки.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные поиздевались над самым известным деревом.

Так, во дворе дома № 17 по улице Торговой спилили ботанический памятник природы местного значения.

Сотрудники одной из управляющих компаний спилили все ветви так называемого "Пушкинского тополя".

Экологи утверждают, что тополь был здоровым и не сухим. Сейчас от него остался только голый ствол. По их словам, в таком состоянии дерево сможет прожить еще несколько лет, а затем засохнет.

Еще его называли "самый толстый тополь Украины" или "тополь любви". К дереву водили экскурсии одесские гиды.

Напомним, что массовую вырубку здоровых деревьев устроили в Одессе, фото: "Ущерб колоссальный"

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