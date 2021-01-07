В сети появилось новое видео жуткого ДТП в Одессе, в котором погибли два человека и еще пять травмировались
Момент аварии зафиксировали кадры наружного видеонаблюдения, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Это видео доказывает вину водителя Toyota Camry, который пронесся на огромной скорости на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль BMW, от чего последний загорелся.
Как сообщили в полиции, водитель автомобиля, причастного к совершению ДТП, задержан.
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Напомним, вечером 5 января 2021 года на пересечении улиц Мясоедовской и Розумовского случилось страшная авария. В результате столкнулись 5 автомобилей, один из которых загорелся.
К сожалению, в результате происшествия погибли два молодых человека (29-и 28-и лет) еще пятеро получили травмы, их доставили в одесскую городскую больницу №11 на Слободке.
Как рассказал главврач медучреждения Николай Турчин, трое пациентов – водитель и пассажиры автомобиля Toyota — находятся в тяжелом состоянии.
Водителя Toyota Camry привезли с оскольчатым переломом бедра, он в травматологическом отделении. 19-летнюю девушку-пассажира с ушибом мозга попала в реанимацию, ночью ей провели операцию. У 21-летнего парня сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма - он находится в нейрохирургическом отделении.
Как стало известно, водитель Toyota подрабатывал таксистом и как раз вез пассажиров, спешил куда-то, старался проскочить на красный сигнал светофора.
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