В сети появилось новое видео жуткого ДТП в Одессе, в котором погибли два человека и еще пять травмировались

Момент аварии зафиксировали кадры наружного видеонаблюдения, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Это видео доказывает вину водителя Toyota Camry, который пронесся на огромной скорости на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль BMW, от чего последний загорелся.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля, причастного к совершению ДТП, задержан.

Напомним, вечером 5 января 2021 года на пересечении улиц Мясоедовской и Розумовского случилось страшная авария. В результате столкнулись 5 автомобилей, один из которых загорелся.

К сожалению, в результате происшествия погибли два молодых человека (29-и 28-и лет) еще пятеро получили травмы, их доставили в одесскую городскую больницу №11 на Слободке.

Как рассказал главврач медучреждения Николай Турчин, трое пациентов – водитель и пассажиры автомобиля Toyota — находятся в тяжелом состоянии.

Водителя Toyota Camry привезли с оскольчатым переломом бедра, он в травматологическом отделении. 19-летнюю девушку-пассажира с ушибом мозга попала в реанимацию, ночью ей провели операцию. У 21-летнего парня сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма - он находится в нейрохирургическом отделении.

Как стало известно, водитель Toyota подрабатывал таксистом и как раз вез пассажиров, спешил куда-то, старался проскочить на красный сигнал светофора.

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