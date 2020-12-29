В Одессе сильный ветер стал причиной падения деревьев и остановки общественного транспорта

Об этом сообщают очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, во вторник 29 декабря порывистый ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару.

Момент зафиксировал регистратор машины, проезжавшей рядом. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.

О пострадавших информации нет.

Также очевидцы сообщают о еще одном происшествии на улице Паустовского на посёлке Котовского. Там также упала ветка на трамвайные пути и заблокировала движение общественного транспорта.

До этого мы сообщали, что во вторник, 29 декабря с самого утра Одессу сковали масштабные пробки.

Так, заторы и тянучки зафиксированы в районе “Двух столбов” (Кольцевая дорога), площади Толбухина, Персыпского моста, на Объездной и Николаевской дорогах.

В тоже время синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщили, что на Одессу надвинулся циклон Гермина.

Сегодня метеорологи обещают теплый и ясный день. Уже утром будет +7…+10ºС, днем +10… +8ºС, вечером +8…+7ºС.

Прогнозируется шквальный южный ветер 9-14 м/с, порывы составят до 15-20 м/с.

Напомним, что циклон несется в Одессу, когда ждать погодного удара: "гололед, штормовой ветер и..."

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