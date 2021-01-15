В Одесі вантажівка вдарила іномарку, в результаті чого задня частина легковика потрапила під фуру

ДТП сталася ввечері 14 січня під Пересипським мостом. Про це повідомили в патрульній службі Одеси, передає Politeka.net.

У поліції стверджують, що винуватцем аварії став водій вантажівки DAF з причепом, який рухаючись у напрямку вулиці Балківської при маневруванні зіткнувся з автомобілем Opel Astra.



Постраждалого 22-річного водія Opel доставили в лікарню.

Причини події встановлюються слідством.

До цього ми повідомляли, що 14 січня, на трасі Одеса-Чорноморськ біля села Бурлачья Балка трапилася серйозна аварія.

Водій кросовера KIA не впорався з керуванням і на величезній швидкості врізався у вантажну машину.

Чоловіка затиснуло в салоні. Рятувальники дістали його і передали медикам. Через кілька годин він помер у лікарні від отриманих травм.

Також ми писали, що в Одесі не поділили дорогу джип і вантажний кран, в результаті події постраждали діти.

Аварія сталася на вулиці Житомирській. Там водій автомобіля BMW X5 не впорався з керуванням і врізався у вантажний кран.

До лікарні госпіталізували хлопчиків, які перебували в машині. Одному з них 14 років, другому — 2 роки.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці

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