В Одесі вантажівка вдарила іномарку, в результаті чого задня частина легковика потрапила під фуру
ДТП сталася ввечері 14 січня під Пересипським мостом. Про це повідомили в патрульній службі Одеси, передає Politeka.net.
У поліції стверджують, що винуватцем аварії став водій вантажівки DAF з причепом, який рухаючись у напрямку вулиці Балківської при маневруванні зіткнувся з автомобілем Opel Astra.
Постраждалого 22-річного водія Opel доставили в лікарню.
Причини події встановлюються слідством.
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До цього ми повідомляли, що 14 січня, на трасі Одеса-Чорноморськ біля села Бурлачья Балка трапилася серйозна аварія.
Водій кросовера KIA не впорався з керуванням і на величезній швидкості врізався у вантажну машину.
Чоловіка затиснуло в салоні. Рятувальники дістали його і передали медикам. Через кілька годин він помер у лікарні від отриманих травм.
Також ми писали, що в Одесі не поділили дорогу джип і вантажний кран, в результаті події постраждали діти.
Аварія сталася на вулиці Житомирській. Там водій автомобіля BMW X5 не впорався з керуванням і врізався у вантажний кран.
До лікарні госпіталізували хлопчиків, які перебували в машині. Одному з них 14 років, другому — 2 роки.
Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
А ще Politeka писала в Одесі швидка потрапила в ДТП, з'явилося відео: відлетіла на трамвайні рейки
Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура