В Одессе грузовик ударил иномарку, в результате чего задняя часть легковушки угодила под фуру

ДТП произошло вечером 14 января под Пересыпским мостом. Об этом сообщили в патрульной службе Одессы, передает Politeka.net.

В полиции утверждают, что виновником аварии стал водитель грузовика DAF с прицепом, который двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.

Пострадавшего 22-летнего водителя Opel доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются следствием.

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До этого мы сообщали, что 14 января, на трассе Одесса-Черноморск возле села Бурлачья Балка случилась серьезная авария.

Водитель кроссовера KIA не справился с управлением и на огромной скорости врезался в грузовую машину.

Мужчину зажало в салоне. Спасатели достали его и передали медикам. Через несколько часов он умер в больнице от полученных травм.

Также мы писали, что в Одессе не поделили дорогу джип и грузовой кран, в результате происшествия пострадали дети.
Авария произошла на улице Житомирской. Там водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и врезался в грузовой кран.

В больницу госпитализировали мальчиков, которые находились в машине. Одному из них 14 лет, второму — 2 года.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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