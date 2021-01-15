В Одессе грузовик ударил иномарку, в результате чего задняя часть легковушки угодила под фуру
ДТП произошло вечером 14 января под Пересыпским мостом. Об этом сообщили в патрульной службе Одессы, передает Politeka.net.
В полиции утверждают, что виновником аварии стал водитель грузовика DAF с прицепом, который двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.
Пострадавшего 22-летнего водителя Opel доставили в больницу.
Причины происшествия устанавливаются следствием.
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До этого мы сообщали, что 14 января, на трассе Одесса-Черноморск возле села Бурлачья Балка случилась серьезная авария.
Водитель кроссовера KIA не справился с управлением и на огромной скорости врезался в грузовую машину.
Мужчину зажало в салоне. Спасатели достали его и передали медикам. Через несколько часов он умер в больнице от полученных травм.
Также мы писали, что в Одессе не поделили дорогу джип и грузовой кран, в результате происшествия пострадали дети.
Авария произошла на улице Житомирской. Там водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и врезался в грузовой кран.
В больницу госпитализировали мальчиков, которые находились в машине. Одному из них 14 лет, второму — 2 года.
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