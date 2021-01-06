Попал под колеса сразу двух авто

На трассе Киев-Одесса пешеход попал под колеса автомобиля, а потом его переехал грузовик

Смертельный наезд случился в Любашевском районе на 335 км указанной автодороги, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Предварительно установлено, что возле села Троицкое водитель автомобиля «Toyota», который двигался в направлении Киева, сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал грузовой автомобиль. От полученных травм мужчина погиб на месте. Отмечается, что водитель автомобиля Toyota

скрылся с места аварии.

Полиция открыла расследование по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть пострадавшего).

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Авария случилась поздно вечером 5 января на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской.

Там столкнулись четыре легковых машины (по данным ГСЧС), одна из которых — BMW — загорелась.

ПРибывшие спасатели ликвидировали возгорание, но, к сожалению, в результате происшествия погибли два молодых человека (29-и 28-и лет). Их с помощью специальных инструментов доставали из машин.

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