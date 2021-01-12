В одной из одесских больниц скончался подросток
Мальчик умер в реанимации, несмотря на усилия медиков и финансовую поддержку со стороны неравнодушных людей. Ему было всего 17 лет.
Как сообщает местный сайт
Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и бригада скорой помощи экстренно доставила пациента из Рени в одесскую больницу, однако спасти подростку жизнь не удалось.
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