Мальчику было всего 17 лет

В одной из одесских больниц скончался подросток

Мальчик умер в реанимации, несмотря на усилия медиков и финансовую поддержку со стороны неравнодушных людей. Ему было всего 17 лет.

Как сообщает местный сайт Бессарабия Inform , парень, будучи пассажиром, попал в серьезную аварию на трассе Одесса-Рени, которая случилась в ночь с 7 на 8 января.

Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и бригада скорой помощи экстренно доставила пациента из Рени в одесскую больницу, однако спасти подростку жизнь не удалось.

Ранее мы сообщали, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени погиб один человек и пострадали дети.

Так, около часа дня, 7 января, в районе села Николавка-Новоросийская на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП.

45-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Opel не справилась с управлением, машину занесло, и она съехала в кювет.

Жертвой аварии стала 71-летняя женщина, мать водителя. Девятилетнего сына и его приятеля-одногодку госпитализировали в больницу, у детей ушибы грудной клетки.

Сама автоледи не пострадала. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

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