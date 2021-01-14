В Одессе зафиксировали ДТП с участием автомобиля «скорой помощи»
Авария случилась днем, 14 января, на улице Балковская. Об этом сообщили очевидцы в местный телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По данным свидетелей, водитель на Опеле на пропустил автомобиль скорой, спешащий на вызов, в результате чего и произошло столкновение.
Удар был такой силы, что авто экстренной службы отбросило на трамвайные пути.
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Сейчас движение общественного транспорта остановлено.
В тоже время официальной версии о ДТП пока не имеется.
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