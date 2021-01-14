В Одессе зафиксировали ДТП с участием автомобиля «скорой помощи»

Авария случилась днем, 14 января, на улице Балковская. Об этом сообщили очевидцы в местный телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным свидетелей, водитель на Опеле на пропустил автомобиль скорой, спешащий на вызов, в результате чего и произошло столкновение.

Удар был такой силы, что авто экстренной службы отбросило на трамвайные пути.

Сейчас движение общественного транспорта остановлено.

В тоже время официальной версии о ДТП пока не имеется.

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Авария произошла на улице Житомирской. Там водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и врезался в грузовой кран.

В больницу госпитализировали мальчиков, которые находились в машине. Одному из них 14 лет, второму — 2 года.

На месте работал следователь, который выяснял все причины аварии.

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