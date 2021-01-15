З 16 січня в Одесі, як і у всій Україні, вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову

Такі вимоги містяться в статті прийнятого ще в 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пише Politeka.net

Це означає, що в кафе і ресторані, в банку, на заправці і навіть в бібліотеці до клієнта повинні будуть звертатися державною мовою.

Порушникам закону загрожують штрафи.

Жителі Одеси, де переважна кількість людей говорять російською мовою, сполошилися. Свої коментарі вони залишають на сторінках соцмереж.

"Ще такого дурдому не було. Люди спеціально цього робити не будуть»,

"Чому це не будуть? Закон задля кого?) Пара штраф і з роботи поперти. Тоді заговорити)»,

«Ще як будуть! Куди ви подітися україноненависники»,

«Я взагалі не розумію, як на Привозі, і строго українською, сміх та й годі, може вони хочуть озолотитися, на штрафах, на Привозі можна»,

"Вирішили руки і на півдні покрутити, думаю не виходить, у нас багатонаціональний край, тим більше в Одесі багато живуть людей російськомовних, вони чтоо там нагорі взагалі мізки відморозили?»,

«Складається враження-що цей уряд намагається підняти державу з руїн , обклавши громадян штрафами! Це утопія-шлях в нікуди,! Схаменіться!»,

«"Я добре володію українською мовою, але з примусу говорити не хочу і не буду», - висловлюють свої думки в мережі.

Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

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