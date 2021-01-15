Жителів Одеси очікує чергове подорожчання в платіжках

Так, слідом за газом і водою зростуть розцінки на вивезення сміття. Відповідний проект вже винесли на розгляд виконкому міськради. Про це повідомляє видання « Думська ».

Однак, за даними журналістів, влада Одеси вирішила підвищити розцінки на сміття по-хитрому. Для цього вони придумали наступну схему: чиновники збираються змінити норми накопичення твердих побутових відходів замість того, щоб просто підняти тариф. Інакше кажучи, вони вирішили, що одесити стали виробляти більше сміття.

Якщо раніше вважалося, що житель БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ щомісяця виробляє 2,92 кубометра сміття, а житель приватного сектора – 4,8 кубометра, то тепер пропонується затвердити норматив у розмірі 3,2 і 5,52 кубометра. І навіть якщо тариф залишиться колишнім, то рахунки за вивезення сміття зростуть приблизно на 9% для жителів багатоквартирних будинків і приблизно на 15% для жителів приватного сектора: до 18,7 і 32,36 гривень на людину в місяць.

У міськраді стверджують, що дані зміни цілком відповідають реальності: діючі нормативи затверджувалися ще в 2006 році, і за минулі 15 років сміття стало накопичуватися більше.

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У першому місяці 2021 року вартість зросте, в середньому, на 15-20%. Ціни коливатимуться в районі 22,58-44,88 грн за кубометр води, залежно від регіону.

Підняття цін пояснюють підвищенням витрат-мережі зношені, реагенти і електрику дорогі, зарплати доводиться збільшувати.

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