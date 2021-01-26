Раптово зупинилося серце легенди скетч-шоу "Джентельмен-шоу" Ірини Токарчук

Цю інформацію в своєму Facebook повідомив кінокритик Євген Женин.

Як відомо, трагедія сталася вчора, 25 грудня.

За словами Євгена Женіна, Ірина Токарчук померла у віці 60 років від серцевого нападу.

"Вчора ще ніщо не віщувало біди. Іра весело обговорювала з подругою, що саме піднімуть вони добу по тому на честь Тетянина дня: подругу-то звуть Танею. А сьогодні чоловік Тетяни дзвонив другу-артисту в Майамі, щоб той повідомив загальним приятелям в Нью-Йорк: Іри не стало. Серцевий напад", - написав кінокритик у своєму мікроблозі.

Друг актриси згадує, що Ірина Токарчук завжди була життєрадісною і на кожну справу налаштовувалася виключно з позитивом.

"Що говорити, перед Новим роком всі бажали один одному насамперед, щоб пішла в минуле моторошна "традиція втрат" року минулого. На жаль, січень ще не закінчився, а втрати тривають...", - додав Женин в Facebook.

Величезну популярність Ірина Токарчук придбала завдяки ролі тітки Сіми з Одеської комунальної квартири в легендарному скетч-шоу "Джентльмен-шоу".

"Як сумно... Прийміть щирі співчуття, Євген"," вічна пам'ять", "непоправна втрата", " тітку Іру ніхто не замінить. У нашої сім'ї теж рік почався не весело - під самий НГ не стало тітки", " як так-то? Ну блін ... Ну як так? Ще недавно, в черговий раз зустрівши її на сходовій клітці, я жартувала, що вона, напевно, вже спеціально чекає, коли я додому піду і допоможу їй пакети донести", "Царство Небесне", - написали полконники в коментарях.

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