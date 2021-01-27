В Одесі попрощалися з легендою скетч-шоу "Джентельмен-шоу" Іриною Токарчук



Церемонія проходила в стінах Одеського академічного російського драматичного театру, передає "Думський".

В останню путь артистку прийшло провести кілька сотень одеситів, серед яких були і її колеги.

Актор Олег Школьник, прощаючись з колегою зі сцени, був вражений важкою втратою.

"Ми втратили дивовижну актрису і чудову людину. Театр займав в її житті найголовніше місце. Вона була корінним жителем цього будинку. Вона прожила в цьому театрі 22 роки, служачи йому. Останні два роки вона грала грандіозно у виставі» ліки від депресії", довівши всім, що вона справжня, глибока, розумна актриса", - зазначив актор.

Також він висловив жаль, що незважаючи на внесок артистка так і не була удостоєна звання Народної або хоча б заслуженою.

"Вона істинно народна артистка цього міста, цієї країни, незважаючи на те, що влада цього не помічали і так і не дали їй цього звання", - заявив школяр.



Ірина Токарчук народилася 20 липня 1959 року. Працювала в драматичному театрі Орехово-Зуєво, Одеському російському драматичному театрі та одеському Будинку клоунів.

Померла актриса 25 січня у віці 60 років від серцевого нападу.

Нагадаємо, що трагічно загинув відомий російський актор і комік Олександр Шаляпін, з'явилися подробиці: "тіло знайшла дружина".

А ще Politeka писала, що не стало зірки культових серіалів і фільмів, які дивилися українці.

Також Politeka повідомляла, що велике горе вразило Каменських і переможця "Голос країни" Ганзеру, що відомо:"світла пам'ять".