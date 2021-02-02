В Одесі силовики спіймали вимагача, який зі своєю бандою тероризував бізнесменів по всій Україні

Подробиці повідомили на сайті СБУ, передає Politeka.net

Згідно з оперативними даними, учасники групи за допомогою тиску заволодівали грошовими коштами українців. Підприємець з Івано-Франківська, який спеціалізується на інформаційних технологіях, віддав їм 2 мільйон гривень, побоюючись фізичної розправи.

У січні 2020 року бандити виставили потерпілому ще один «рахунок» на 160 тис.грн. У разі, якщо людина не заплатить їм «данину», вони погрожували його покалічити, а також знищити майно.

Одного з вимагачів спецслужби затримали. Наразі йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене із загрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). У разі доведення провини йому загрожує термін до 7 років.

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Чоловік до смерті забив свого приятеля, а після вбивства відволок його труп на кладовищі і кинув.

31 Січня на місцевому кладовищі було знайдено тіло 37-річного чоловіка без видимих слідів насильницької смерті. Однак судмедекспертиза встановила, що причиною смерті, ймовірно, стала черепно-мозкова травма.

До злочину виявився причетний 27-річний житель цього ж села. Він зізнався у скоєному і розповів, що 27 січня прийшов додому до односельця і побив його, завдаючи множинних ударів руками і ногами.

Після того, як жертва перестала подавати ознаки життя, зловмисник відволив тіло на кладовищі, де його і знайшли через кілька днів.

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