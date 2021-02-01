Сильный дождь и тающий снег затопили улицы Одессы

Соответствующие кадры обнародовали одесситы в соцсетях, передает Politeka.net.

Так, в понедельник, 1 февраля на смену снегопаду в Одессе пошел дождь и создал немало проблем для пешеходов на улицах города.

Например, на проспекте Гагарина местным жителям пришлось делать выбор между глубокими лужами и сугробами. Надо сказать, что глубина луж превышает 10 см и пешеходы, если не наденут резиновые сапоги, попросту промочат ноги. Есть альтернатива, это скакать по сугробам, что достаточно травмаопасно.

На перекрестке у проспекта Шевченко ситуация не лучше. Там потоки воды заполнили, кроме тротуаров, проезжую часть.

Транспорту приходится "переплывать" этот участок дороги. В некоторых местах из-за луж невозможно разглядеть глубокие ямы.

Кроме того, реки текут по многих одесским улицам и появление новых ям можно заметить невооруженным глазом. Под асфальтом образуются промоины, которые легко пробиваются транспортом.

Очевидцы сообщают, что затопило улицу Химическу., Там транспорт пробирается с трудом.

Также стало известно, что из-за подтопления рельсов перестал курсировать трамвай №20.

По маршруту временно пустили автобус.

В тоже время синоптики говорят, что дождь будет идти до вечера. В регионе даже объявлено штормовое предупреждение. Потепление в Одессу принес новый циклон, однако это будет длиться недолго. Уже ближе к концу недели его вытеснит антициклон из Арктики, который принесет, по прогнозам метеорологов, резкое похолодание и обильный снегопад. Изменения погоды стоит ждать в субботу, 6 февраля.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

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