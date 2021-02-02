На одесском пляже произошел обвал

Так, в Аркадии отвалился кусок скалы и рухнул на побережье. Соотвествующее видео разместил местный сайт Думская , 2 февраля. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По данным издания, как раз в это части воздвигалось строительство ресторана. Оно было незаконным.

Огромные камни валяются прямо на песке, а строительная техника, которая работала еще на прошлой неделе, исчезла.

По данным журналистов, заказчиком работ выступает ООО «Ллойд», при этом земельный участок в пользование или аренду компании не предоставлялся. Также фирма не получала градостроительные условия и ограничения на его застройку.

Эта компания принадлежит жительнице Николаева Ольге Росеевой — матери начальницы главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области Елены Погребняк.

До этого мы сообщали, что в жилом доме, который расположен в самом центре Одессы, обвалилась лестничная клетка.

Жильцы дома по адресу Польский спуск, 5 оказались в ловушке и позвали на помощь спасателей.

Сигнал о разрушении лестничной клетки в аварийном двухэтажном жилом доме поступил в 7:59 2 февраля на спецлинию «101».

На месте спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четырех жильцов из квартир на втором этаже.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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