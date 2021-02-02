На одесском пляже произошел обвал
Так, в Аркадии отвалился кусок скалы и рухнул на побережье. Соотвествующее видео разместил местный сайт
По данным издания, как раз в это части воздвигалось строительство ресторана. Оно было незаконным.
Огромные камни валяются прямо на песке, а строительная техника, которая работала еще на прошлой неделе, исчезла.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Вернувшаяся на родину внучка Ротару с малышом на руках растрогала сеть: "Грусть в глазах"
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"
Найдено тело известного актера-красавца, ему было всего 26: "Не выдержал локдауна"
По данным журналистов, заказчиком работ выступает ООО «Ллойд», при этом земельный участок в пользование или аренду компании не предоставлялся. Также фирма не получала градостроительные условия и ограничения на его застройку.
Эта компания принадлежит жительнице Николаева Ольге Росеевой — матери начальницы главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области Елены Погребняк.
До этого мы сообщали, что в жилом доме, который расположен в самом центре Одессы, обвалилась лестничная клетка.
Жильцы дома по адресу Польский спуск, 5 оказались в ловушке и позвали на помощь спасателей.
Сигнал о разрушении лестничной клетки в аварийном двухэтажном жилом доме поступил в 7:59 2 февраля на спецлинию «101».
На месте спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четырех жильцов из квартир на втором этаже.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, что в школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Как сообщала Politeka, на Одесчине ребенку оторвало руку, из-за непогоды его везли на тракторе в больницу: подробности ЧП
Также Politeka писала, жители Одесской области поймали и устроили самосуд над живодером: кадры наказания