Метеорологи рассказали, какие погодные сюрпризы принесет жителям Одессы последний месяц зимы

Так, по информации Укргидрометцентра, самая теплая погода будет наблюдаться в начале февраля. В некоторые дни воздух прогреется до +9 градусов. А вот дальше жителей ожидает снижение температуры. В середине месяца стоит ожидать ночных морозов, передает Politeka.net

В целом температура воздуха будет колебаться от 2 °С мороза до 5 °С тепла.

Также прогнозируются во второй половине месяца осадки.

В тоже время по данным сайта gismeteo.ua, уже 6 и 7 февраля Одессу снова укроет снегом, а на смену ему придёт дождь.

Также снежных осадков стоит ожидать 16 и 17 февраля.

Начиная с 10 февраля в Одессе похолодает, ночью будет до -6 градусов, днем чуть выше 0.

Ранее мы уже сообщали, что сильный дождь и тающий снег затопили улицы Одессы.

Так, в понедельник, 1 февраля на смену снегопаду в Одессе пошел дождь и создал немало проблем для пешеходов на улицах города.

Например, на проспекте Гагарина местным жителям пришлось делать выбор между глубокими лужами и сугробами. Надо сказать, что глубина луж превышала 10 см.

А перекресток Химической и Промышленной напоминал морской пейзаж. Воды было так много, что фактически плыли даже грузовики. Большой объем воды не успевал проходить через коллекторную систему, которая к тому же была забита.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

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