В Одессе силовики поймали вымогателя, который со своей бандой терроризировал бизнесменов по всей Украине

Подробности сообщили на сайте СБУ, передает Politeka.net

Согласно оперативным данным, участники группы с помощью давления завладевали денежными средствами украинцев. Предприниматель из Ивано-Франковска, который специализируется на информационных технологиях, отдал им 2 миллион гривен, опасаясь физической расправы.

В январе 2020 года бандиты выставили пострадавшему еще один «счет» на 160 тыс. грн. В случае, если человек не заплатит им «дань», они угрожали его покалечить, а также уничтожить имущество.

Одного из вымогателей спецслужбы задержали Одессе. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное с угрозой причинения тяжких телесных повреждений). В случае доказательства вины ему грозит срок до 7 лет.

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Мужчина до смерти забил своего приятеля, а после убивства отволок его труп на кладбище и бросил.

31 января на местном кладбище было найдено тело 37-летнего мужчины без видимых следов насильственной смерти. Однако судмедэкспертиза установила, что причиной смерти, вероятно, стала черепно-мозговая травма.

К преступлению оказался причастен 27-летний житель этого же села. Он признался в содеянном и рассказал, что 27 января пришел домой к односельчанину и избил его, нанося множественные удары руками и ногами.

После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник отволок тело на кладбище, где его и нашли спустя несколько дней.

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