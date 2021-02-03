На Об'їзній дорозі в Одесі сталася масштабна ДТП

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі патрульної поліції області.

Правоохоронці встановили, що винуватцем аварії був водій автомобіля ВАЗ-217030, який не врахував дорожніх обставин, не дотримувався безпечної швидкості та дистанції.

В результаті сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-21011, який зупинився в крайній лівій смузі в дозволеному дорожньою розміткою місці для виконання розвороту.

Від удару автомобіль ВАЗ-217030 відкинуло на автомобілі Volkswagen LT 46 і Jaguar, які рухалися в попутному напрямку.

У ДТП постраждав водій ВАЗ-21011 - 60-літнього чоловіка госпіталізували.

Раніше ми повідомляли, що на площі 10 квітня, водій автомобіля Mitsubishi перевищив допустиму швидкість і перекинувся на дах на узбіччі.

Водій несерйозно постраждав і відбувся тільки штрафом за порушення правил дорожнього руху.

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