На Об'їзній дорозі в Одесі сталася масштабна ДТП
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі патрульної поліції області.
Правоохоронці встановили, що винуватцем аварії був водій автомобіля ВАЗ-217030, який не врахував дорожніх обставин, не дотримувався безпечної швидкості та дистанції.
В результаті сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-21011, який зупинився в крайній лівій смузі в дозволеному дорожньою розміткою місці для виконання розвороту.
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Від удару автомобіль ВАЗ-217030 відкинуло на автомобілі Volkswagen LT 46 і Jaguar, які рухалися в попутному напрямку.
У ДТП постраждав водій ВАЗ-21011 - 60-літнього чоловіка госпіталізували.
Раніше ми повідомляли, що на площі 10 квітня, водій автомобіля Mitsubishi перевищив допустиму швидкість і перекинувся на дах на узбіччі.
Водій несерйозно постраждав і відбувся тільки штрафом за порушення правил дорожнього руху.
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