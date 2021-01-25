В Одесской области патрульного полицейского подозревают в том, что он насмерть сбил пешехода

Сейчас в отношении 26-летнего копа проводится расследование, пишет издание « Думская ».

Всё началась с того, что рано утром в селе Выпасное в Белгород-Днестровском районе водитель "ВАЗа" наехал на 31-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший умер еще до приезда "скорой", а виновник аварии скрылся с места на своем автомобиле.

Для его поисков на территории всего района ввели план "Перехват". Затем в полиции сообщили, что виновника ДТП задержали, им оказался житель того же села, в котором произошла авария.

Источники в полиции сообщили изданию, что старший сержант опоздал на работу и пришел на дежурство с признаками алкогольного опьянения. Полицейский отказался проходить проверку на алкотестере, но сдал анализ на содержание алкоголя в крови.

Кроме того, стало известно, что утром после ДТП полицейского привез на работу его знакомый, на тех же «Жигулях», которые были на месте смертельной аварии. При осмотре машины правоохранители обнаружили повреждение бампера и правого порога. Машину собираются отправить на экспертизу.

Пока подозреваемого правоохранителя отстранили от службы до того момента пока объявят результат тестов на алкоголь.

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Авария случилась утром на выходных на улице 1-й Сортировочной возле Лузановки.

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