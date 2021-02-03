На Объездной дороге в Одессе произошло масштабное ДТП

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Правоохранители установили, что виновником аварии был водитель автомобиля ВАЗ-217030, который не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасной скорости и дистанции.

В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21011, который остановился в крайней левой полосе в разрешенном дорожной разметкой месте для выполнения разворота.

От удара автомобиль ВАЗ-217030 отбросило на автомобили Volkswagen LT 46 и Jaguar, которые двигались в попутном направлении.

В ДТП пострадал водитель ВАЗ-21011 - 60-летнего мужчину госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что на площади 10 Апреля, водитель автомобиля Mitsubishi превысил допустимую скорость и перевернулся на крышу на обочине.

Водитель несерьёзно пострадал и отделался только штрафом за нарушение правил дорожного движения.

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