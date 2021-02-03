Стіна на Ніжинській в Одесі впала, як і очікувалося

В Одесі на вулиці Ніжинській, 40 впала стіна житлового будинку. Сьогодні місто приступить до відновлювальних робіт.

Про це повідомив заступник мера з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитро Жеман, передає портал 048.ua. Крім того, видання Оdessa-life опублікувало знімки з місця НП.

За словами Жемана, нещодавно, коли стан будинку різко погіршився-стіна дала тріщину-мешканців попереджали про можливе обвалення і запропонували їм відселитися, надавши варіанти. Однак дві сім'ї, які там проживають, відмовилися з'їжджати.

"Як і очікувалося, через 10 днів під впливом опадів стіна впала. Ми їздили на місце, спілкувалися з жителями і фахівцями. Будинок врятувати можна", - зазначив Жеман.

При цьому він упевнений, що будинок врятувати можна: стіна буде відновлена, вона стане підпірною і не дасть будинку далі "повзти". У будинку будуть проведені роботи з водовідведення, розчищення зливових каналізацій для збереження фундаменту, а також відновлювальні роботи з перекриттів, даху та димоходу.

З вулиці може здатися, що все спокійно. Обвалення сталося в глибині будинку. Причому поруч з тим місцем в цьому ж будинку, де в 2018 році (до речі, теж в лютому) сталося обвалення №1. Тоді серйозно постраждала одна квартира, де проживали дві людини. Обидва залишилися живі, але пережили сильний переляк і стрес.

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