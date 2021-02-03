Первое обрушение было в 2018 году

Стена на Нежинской в Одессе рухнула, как и ожидалось

В Одессе на улице Нежинской, 40 рухнула стена жилого дома. Сегодня город приступит к восстановительным работам.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов совета Дмитрий Жеман, передает портал 048.ua. Кроме того, издание Оdessa-life опубликовало снимки с места ЧП.

По его словам Жемана, недавно, когда состояние дома резко ухудшилось - стена дала трещину - жильцов предупреждали о возможном обрушении и предложили им отселиться, предоставив варианты. Однако две семьи, которые там проживают, отказались съезжать.

"Как и ожидалось, через 10 дней под воздействием осадков стена рухнула. Мы ездили на место, общались с жителями и специалистами. Дом спасти можно", - отметил Жеман.

При этом он уверен, что дом спасти можно: стена будет восстановлена, она станет подпорной и не даст дому дальше "ползти". В доме будут проведены работы по водоотводу, расчищению ливневых канализаций для сохранения фундамента, а также восстановительные работы по перекрытиям, крыше и дымоходу.

С улицы может показаться, что все спокойно. Обрушение произошло в глубине дома. Причем рядом с тем местом в этом же доме, где в 2018 году (кстати, тоже в феврале) произошло обрушение №1. Тогда серьезно пострадала одна квартира, где проживали два человека. Оба остались живы, но пережили сильный испуг и стресс.

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