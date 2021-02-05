В Одесі повідомляють про мінування відразу трьох торгових центрів
У п'ятницю, 5 лютого на електронну пошту поліції прийшло анонімне повідомлення про те, що в трьох торгових центрах Одеси закладені вибухові пристрої. Інформацію про це оприлюднили на сайті одеської поліції, передає Politeka.net.
У терміново порядку на місця були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та працівники ДСНС.
Зараз ведеться евакуація персоналу і відвідувачів цих центрів.
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У той же час відзначимо, про які саме торгових центрах йдеться, не повідомляється.
Раніше невідомі погрожували підірвати майже чотири сотні шкіл і дитячих садків по всій Одесі та області.
25 січня на електронну пошту прийшло чергове анонімне повідомлення про нібито закладені вибухівки.
У ньому було сказано, що в 373 дитячих садки, школи, ліцеї та навчально-виховні комплекси Одеси та області заміновані.
По тривозі були підняті слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи, які перевіряли достовірність інформації.
Також ми писали, що в Одесі аноніми вирішили зірвати навчальний процес у школі №17, що на вулиці Махачкалинській на селищі Котовського.
З навчального закладу евакуювали близько тисячі людей через можливий вибух.
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