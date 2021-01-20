Неизвестные угрожают взорвать 186 детских садов по всей Одессе

В Одессе правоохранители проверяют полученное на электронный адрес сообщение о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 20 января.

"Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", – говорится сообщении.

Уточняется, что детей в детсадах вывели на прогулку на улицу. Также родителям предлагают забрать детей, если есть возможность. Проверки сообщений продолжаются. Их проводят около сотни полицейских. На данный момент взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено.

По факту заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности было начато уголовное производство (ч.2 ст.259 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также ранее сообщалось, что в декабре месяце прошлого года под удар попали учебные заведения в городе.

Сначала на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании 4 школ, на второй день "заминировали" сразу 5 гимназий, а через несколько дней в полиции получили анонимное сообщение о взрывчатке в десяти одесских школах.

Стоит обратить внимание, что с каждым днем число учебных заведений увеличивалось.

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