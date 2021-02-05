В Одессе сообщают о минировании сразу трех торговых центров
В пятницу, 5 февраля на электронную почту полиции пришло анонимное сообщении о том, что в трех торговых центрах Одессы заложены взрывные устройства. Информацию об этом обнародовали на сайте одесской полиции, передает Politeka.net.
В срочно порядке на места были направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы, кинологи и работники ГСЧС.
Сейчас ведётся эвакуация персонала и посетителей этих центров.
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В тоже время отметим, о каких именно торговых центрах идет речь, не сообщается.
Ранее неизвестные угрожали взорвать почти четыре сотни школ и детских садов по всей Одессе и области.
25 января на электронную почту пришло очередное анонимное сообщение о якобы заложенных взрывчатках.
В нем было сказано, что в 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.
По тревоге были подняты следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи, которые проверяли достоверность информации.
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Из учебного заведения эвакуировали около тысячи человек по причине возможного взрыва.
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Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.
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