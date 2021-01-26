Из учебного заведения эвакуировали около тысячи человек по причине возможного взрыва
Анонимы решили сорвать учебный процесс в школе №17, что на улице Махачкалинской на поселке Котовского.
Во вторник, 26 января в 10:25 пришло электронное сообщении о минировании этой школы,
На место сразу же съехались взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
Сейчас из здания школы эвакуировали 980 детей и 116 сотрудников. Все помещения продолжают проверять на наличие взрывных устройств.
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Днем ранее неизвестные угрожали взорвать почти четыре сотни школ и детских садов по всей Одессе и области.
25 января на электронную почту пришло очередное анонимное сообщение о якобы заложенных взрывчатках.
В нем было сказано, что в 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.
По тревоге были подянты следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи, которые проверяли достоверность информации.
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