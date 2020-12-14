В Измаиле Одесской области молодчик набросился на 12-летнюю девочку, чтобы изнасиловать

Как передает Politeka, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Так, в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что неизвестный мужчина средь бела дня на улице напал на ее малолетнюю дочь. Мать указала, что злоумышленник приставал к 12-летней девочки– задрал ей юбку, пытался снять колготы и изнасиловать, однако пострадавшая успела забежать во двор и рассказала о случившемся родительнице.

Когда женщина вышла на улицу, чтобы посмотреть на хулигана, тот уже нашел себе новую жертву.

Полиция приступила к поискам и задержала 23-летнего безработного мужчину на соседней улице. Школьница, которая учиться в седьмом классе и ее мать опознали нападавшего.

Задержанному предъявлено подозрение в сексуальном насилии по ч.4 ст.153 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от пяти до десяти лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе ведутся поиски молодого мужчины и девушки, которые бесследно исчезли.

Так, родственники ищут 34-летнюю Алена Нижегородову.

Девушка покинула палату в городской больнице №11 еще в прошлую среду, 9 декабря, и с тех пор о ней никто ничего не слышал.

Особые приметы: татуировка на руке в виде буквы "А".

В день исчезновения была одета в сиреневую куртку с капюшоном и коричневые ботфорты.

Кроме того, более восьми суток в Одессе разыскивают без вести пропавшего Артура Лиска. Мужчине 30 лет.

Вечером 5 декабря он сел в трамвай в районе Черноморки, но дома так и не появился. Приметы: рост 180-183 сантиметра, светло-карие глаза, русые волосы, борода.

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