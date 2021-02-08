В Одесі почали падати зледенілі дерева

Вони не витримують додаткового навантаження.

Так, на перехресті проспекту Гагаріна і вулиці ботанічної впало велике дерево і перекрило проїжджу частину. Автомобілі тимчасово не можуть проїхати через нього у напрямку до проспекту Шевченка.

Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналі "Одеса-інфо", в понеділок, 8 лютого, пише Politeka.net

Пізніше з'явилася інформація, що на місце оперативно прибули комунальники і прибрали дерево.

Раніше ми повідомляли, що моторошні погодні умови паралізували не тільки переміщення пішоходів і автомобілів, а й авіатранспорт.

У понеділок, 8 лютого через негоду в Одеському аеропорту скасували деякі міжнародні рейси, а кілька літаків затримуються.

Так, аеропорт не зміг прийняти рейси з Тель-Авіва і Стамбула. Відправлення та прибуття літаків з Борисполя затримуються. Коли їх відновлять-невідомо.

За даними метеостанції "аеропорт-Одеса" злітно-посадкова смуга покрита льодом. Над аеропортом слабка намерзає Мряка, серпанок. Суцільна хмарність на висоті 122 м.пориви вітру до 13 м/с. протягом найближчих 2 годин суттєвих змін погодних умов не очікується.

А тим часом синоптики розповіли, що негода в Одесі протримається добу - сніг з дощем перейде в дощ.

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