В понедельник, 8 февраля, Одессу сковал гололед
Дороги и тротуары покрылись ледяной коркой и практически превратились в каток. Местные жители активно делятся кадрами в соцсетях, на которых показано, насколько скользко на дорогах, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В мэрии даже призвали горожан без надобности не ходить по улице, а также не выезжать на личном автомобиле.
Отметим, что в случае непредвиденной ситуации местные жители могут обратиться за помощью по таким номерам:
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– Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям – 101;
– Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;
– Вызвать патруль – 102;
– Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01.
В тоже время синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий на начало недели. В регионе даже было объявлено штормовое предупреждение.
Так, в понедельник, 8 февраля, ожидается ледяной дождь со снегом, налипание мокрого снега, гололед и гололедица, местами метель.
Ветер поднимется до 18 метров в секунду. Ночью и утром в Одесском регионе ожидается туман и ограничение видимости до 200-500 метров.
По Одесской области утром возможна метель, днем небольшой дождь, на севере — дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем 8-13 тепла (на севере от 1 мороза до 4 выше нуля). Ветер восточный, днем юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
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