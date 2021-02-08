В Одессе начали падать обледеневшие деревья

Они не выдерживают дополнительной нагрузки.

Так, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Ботанической упало крупное дерево и перекрыло проезжую часть. Автомобили временно не могут проехать через него по направлению к проспекту Шевченко.

Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Одесса-Инфо», в понедельник, 8 февраля, пишет Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Позже появилась информация, что на место оперативно прибыли коммунальщики и убрали дерево.

Ранее мы сообщали, что жуткие погодные условия парализовали не только перемещение пешеходов и автомобилей, но и авиатранспорт.

В понедельник, 8 февраля из-за непогоды в одесском аэропорту отменили некоторые международные рейсы, а несколько самолетов задерживаются.

Так, аэропорт не смог принять рейсы из Тель-Авива и Стамбула. Отправка и прибытие самолетов из Борисполя задерживаются. Когда их возобновят –неизвестно.

По данным метеостанции «Аэропорт-Одесса» взлетно-посадочная полоса покрыта льдом. Над аэропортом слабая намерзающая морось, дымка. Сплошная облачность на высоте 122 м. Порывы ветра до 13 м/с. В течение ближайших 2 часов существенных изменений погодных условий не ожидается.

А тем временем синоптики рассказали, что непогода в Одессе продержится сутки - снег с дождем перейдет в дождь.

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