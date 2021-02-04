Это произошло во время снежной бури

Во время снегопада на трассе Киев-Одесса спасатели обнаружили девушку, которая шла вдоль дороги, одетая не по погоде

Трогательную историю спасения во время снежной бури рассказали в психологической службе ГСЧС в Одесской области на странице в Фейсбук, передает

По словам спасателей, девушку они заметили в районе Клеверного моста. «Путешественница» была одета не по погоде. Она сообщила, что направляется в поселок Старые Маяки, где ее на грузовике ждет отец.

Когда ее посадили в служебный автомобиль, она расплакалась от пережитого стресса и призналась, что сама роддом из Белой Церкви (Киевская область), работала в кафе рынке «7-й километр», однако ее уволили, не заплатив обещанной зарплаты.

Девушка позвонила папе, который должен был забрать ее в Одессе, но его грузовик застрял в снегу возле села Старые Маяки. Преодолевая снежные заносы на БАТ и освобождая застрявшие автомобили, спасатели около четырех часов утра приблизились к Старым Маякам. Там они увидели многокилометровую пробку разногабаритных машин. Девушка начала нервничать, поскольку ее папа не брал трубку.

К счастью, водитель спасательной службы заметил автомобиль, который по описанию напоминал грузовик отца девушки. В нем и обнаружили спящего родственника путешественницы.



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