Погода в Одессе и области в начале недели резко ухудшиться, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 февраля, ожидается ледяной дождь со снегом, налипание мокрого снега, гололед и гололедица, местами метель, передает Politeka.net.

Ветер поднимется до 18 метров в секунду. Ночью и утром в Одесском регионе ожидается туман и ограничение видимости до 200-500 метров.

По Одесской области утром возможна метель, днем небольшой дождь, на севере — дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем 8-13 тепла (на севере от 1 мороза до 4 выше нуля). Ветер восточный, днем юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

На автодорогах области видимость 1-2 км, утром местами туман, видимость 500-100 м. Местами гололедица.

Одесситов и жителей области предупредили, что во время непогоды без надобности не ходить по улице, а также не выезжать на автомобиле.

В полиции призвали горожан оставаться бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Также лучше не парковать свои автомобили вдоль дорог, потому что они усложняют работу снегоуборочной техники.

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