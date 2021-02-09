У салоні було четверо

Сім'я з дітьми, що їхала на курорт, потрапила в аварію на трасі Одеса-Рені

ДТП сталося приблизно об 11 годині ранку, 8 лютого біля селища Суворове в Ізмаїльському районі. Про це повідомляє новинний ресурс « Бессарабія INFORM ».

За інформацією видання, водій з дружиною і двома неповнолітніми дітьми їхали з Одеси на гірськолижний курорт в Болгарію.

На під'їзді до Суворово чоловік, порушуючи ПДР, вирішив здійснити обгін на повороті, але не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де його іномарка перекинувся на дах.

За великою випадковістю, аварія обійшлася без постраждалих.

На місце події викликали Евакуатор, після чого сім'я вирушила назад до Одеси.

У видання зазначають, що на трасі Одеса-Рені перед селищем Суворове встановлено знак обмеження швидкості і попереджає про крутий поворот. Однак автомобілісти, як правило, ігнорують ці знаки, через що подібні аварії відбуваються на даному повороті регулярно.

Раніше повідомлялося, що ожеледь стала причиною 34 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одеси. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження.

Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео

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