Сім'я з дітьми, що їхала на курорт, потрапила в аварію на трасі Одеса-Рені
ДТП сталося приблизно об 11 годині ранку, 8 лютого біля селища Суворове в Ізмаїльському районі. Про це повідомляє новинний ресурс «
За інформацією видання, водій з дружиною і двома неповнолітніми дітьми їхали з Одеси на гірськолижний курорт в Болгарію.
На під'їзді до Суворово чоловік, порушуючи ПДР, вирішив здійснити обгін на повороті, але не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де його іномарка перекинувся на дах.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ударом обернувся для внучки Ющенка виступ на шоу "Голос країни": "Талановита, але…"
Біда нагрянула в сім'ю співачки Валерії, лікарі зробили все можливе: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"
"Це не Меган Маркл": принц Вільям раптово потіснив Єлизавету II, у Великобританії переполох
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
За великою випадковістю, аварія обійшлася без постраждалих.
На місце події викликали Евакуатор, після чого сім'я вирушила назад до Одеси.
У видання зазначають, що на трасі Одеса-Рені перед селищем Суворове встановлено знак обмеження швидкості і попереджає про крутий поворот. Однак автомобілісти, як правило, ігнорують ці знаки, через що подібні аварії відбуваються на даному повороті регулярно.
Раніше повідомлялося, що ожеледь стала причиною 34 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одеси. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження.
Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутки з пасажирами потрапили в ДТП: момент удару зафіксували на відео
Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура.