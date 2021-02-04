В центре Одессы столкнулись маршрутки с людьми в салоне

Авария произошла днем на пересечении улиц Ришельевской и Бунина. Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения, видео которого разместили в КП «Центр -007», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, на указанном перекрестке произошло столкновение маршрутных автобусов №148 и №175. Первая поворачивала с Бунина на Ришельевскую, вторая ехала прямо по Ришельевской.

На кадрах не видно, на какой сигнал светофора проехали водители, , однако видно как маршрутка №175 ударила другое транспортное средство. У обоих автобусов, судя по записи, пострадали передняя часть.

О пострадавших пассажирах ничего не сообщается.

Ранее мы сообщали, что несколько дней подряд Одесскую область накрывает плотный туман и дымка. Такие погодные условия значительно ухудшают ситуацию на дорогах и создают аварийные ситуации.

Особенно опасны полосы тумана в низинах, которые водители часто пытаются проскочить как можно быстрее. Это тоже может стать одной из причин ДТП. Поскольку туман способен скрывать различные неожиданности на дороге в полиции призвали всех участников движения быть внимательными.

Напомним, что на Одесчине полицейский сел пьяным за руль и задавил пешехода: был объявлен план-перехват.

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.