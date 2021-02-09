Семья с детьми, ехавшая на курорт, попала в аварию на трассе Одесса-Рени
ДТП произошло приблизительно в 11 часов утра, 8 февраля возле поселка Суворово в Измаильском районе. Об этом сообщает новостной ресурс «
По информации издания, водитель с женой и двумя несовершеннолетними детьми ехали из Одессы на горнолыжный курорт в Болгарию.
На подъезде к Суворово мужчина, нарушая ПДД, решил совершить обгон на повороте, но не справился с управлением, съехал в кювет, где его иномарка перевернулся на крышу.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
"Мастер Шеф. Профессионалы 3" стартовал, как сложились судьбы звезд предыдущих сезонов: "Теплые отношения прекратились..."
Ударом обернулось для внучки Ющенко выступление на шоу «Голос країни»: «Талантливая, но…»
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
По большой случайности, авария обошлась без пострадавших.
На место происшествия вызвали эвакуатор, после чего семья отправилась обратно в Одессу.
В издание отмечают, что на трассе Одесса-Рени перед поселком Суворово установлен знак ограничения скорости и предупреждающий о крутом повороте. Однако автомобилисты, как правило, игнорируют эти знаки, из-за чего подобные аварии происходят на данном повороте регулярно.
Ранее сообщалось, что гололед стал причиной 34 дорожно-транспортных происшествий на дорогах Одессы. Все автомобили получили механические повреждения.
Наибольшее количество аварий произошло в Киевской районе города — 13.
Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.