В салоне было четверо

Семья с детьми, ехавшая на курорт, попала в аварию на трассе Одесса-Рени

ДТП произошло приблизительно в 11 часов утра, 8 февраля возле поселка Суворово в Измаильском районе. Об этом сообщает новостной ресурс « Бессарабия INFORM ».

По информации издания, водитель с женой и двумя несовершеннолетними детьми ехали из Одессы на горнолыжный курорт в Болгарию.

На подъезде к Суворово мужчина, нарушая ПДД, решил совершить обгон на повороте, но не справился с управлением, съехал в кювет, где его иномарка перевернулся на крышу.

По большой случайности, авария обошлась без пострадавших.

На место происшествия вызвали эвакуатор, после чего семья отправилась обратно в Одессу.

В издание отмечают, что на трассе Одесса-Рени перед поселком Суворово установлен знак ограничения скорости и предупреждающий о крутом повороте. Однако автомобилисты, как правило, игнорируют эти знаки, из-за чего подобные аварии происходят на данном повороте регулярно.

Ранее сообщалось, что гололед стал причиной 34 дорожно-транспортных происшествий на дорогах Одессы. Все автомобили получили механические повреждения.

Наибольшее количество аварий произошло в Киевской районе города — 13.

Напомним, что в Одессе маршрутки с пассажирами попали в ДТП: момент удара зафиксировали на видео

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура.