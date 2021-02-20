В Одеській області пасажир помер прямо у вагоні під час руху поїзда

Про трагедію повідомляється в групі "Жителі села Вигода" у Фейсбук з посиланням на слова очевидців.

Люди розповіли, що незабаром після відправлення поїзда від станції Усатове машиніст оголосив по гучномовцю, що одному з пасажирів стало погано і знадобилася допомога лікарів. Машиністи викликали швидку допомогу під час руху поїзда, лікарі прибули на станцію Дачне.

Однак, медики так і не встигли допомогти пасажиру: він помер менш ніж за 10 хвилин. За попередньою інформацією, причиною смерті стали проблеми з серцем.

Очевидці розповіли, що чоловік 50-60 років заснув на своєму місці. Однак, в якийсь момент він почав смикатися і впав на підлогу. Після зупинки поїзда на станції лікарям залишалося лише констатувати його смерть.

Через зупинку поїзда на станції Дачне на якийсь час виникла затримка руху. Однак, пізніше рух поїзда було відновлено.

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Чоловіка з двома іншими односельцями попросили викопати могилу під труну на кладовищі.

Після завершення робіт, одному з них стало погано. Він поскаржився на болі в грудях і втратив свідомість. Медики намагалися реанімувати 49-річного чоловіка, але не змогли.

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