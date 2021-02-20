В Одеській області пасажир помер прямо у вагоні під час руху поїзда
Про трагедію повідомляється в групі "Жителі села Вигода" у Фейсбук з посиланням на слова очевидців.
Люди розповіли, що незабаром після відправлення поїзда від станції Усатове машиніст оголосив по гучномовцю, що одному з пасажирів стало погано і знадобилася допомога лікарів. Машиністи викликали швидку допомогу під час руху поїзда, лікарі прибули на станцію Дачне.
Однак, медики так і не встигли допомогти пасажиру: він помер менш ніж за 10 хвилин. За попередньою інформацією, причиною смерті стали проблеми з серцем.
Очевидці розповіли, що чоловік 50-60 років заснув на своєму місці. Однак, в якийсь момент він почав смикатися і впав на підлогу. Після зупинки поїзда на станції лікарям залишалося лише констатувати його смерть.
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Через зупинку поїзда на станції Дачне на якийсь час виникла затримка руху. Однак, пізніше рух поїзда було відновлено.
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