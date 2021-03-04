​В Україні почалася третя хвиля коронавірусної хвороби і влада не виключає можливість введення локдауну по всій країні

Як передає Politeka.net, про це в ході конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Кабміну констатував, що темпи з поширення коронавірусної хвороби COVID-19 різко збільшилися і якщо більшість областей буде в «червоній» зоні, то доведеться повертатися до локдауну.

"На жаль, вже зараз очевидний той факт, що у нас почалася Третя хвиля пандемії. Вже в Івано-Франківській області та Чернівецькій введені дуже жорсткі обмеження. Ще кілька областей на підході до жорстких обмежень. Коли більшість областей буде в "червоній" зоні доведеться повертатися до локдауну, який ми вже переживали», - заявив Шмигаль.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області за добу зафіксували значний приріст випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

За даними РНБО, станом на 4 березня на території Одеського регіону виявили 483 випадки зараження вірусом ковід.

Загальне число хворих з початку пандемії вже досягло 87 тисячі 210 чоловік.

Не впоралися з хворобою і померли за добу 15 пацієнтів, при цьому загальна кількість загиблих від коронавірусу становить 1460 осіб.

В РНБО зазначають, що 79 тисяч 567 осіб отримали статус видужали, 6183 хворіють, у 90363 підозрюють коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за добу в Одеській області вакцинували 100 осіб.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу