В Украине пересмотрели «цветные» зоны карантина и стало известно, как это отразилось на Одесской области

В частности, по уровню эпидемической опасности на фоне распространения коронавирусной инфекции на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были обновлены и утверждены новые зоны.

Они начнут действовать с 1 марта и продляться две недели, передает Politeka.net

В «желтую» зону попали Одесская, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Еще 7 областей оказались в «оранжевой» зоне. Это Винницкая область, Донецкая область, Житомирская область, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Наихудшие показали с коронавирусом у Буковины и Прикарпатья, соответственно в «красной» зоне оказались Ивано-Франковская и Черновецкая области.

Ранее мы сообщали, что в Одессе все больше медиков отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса.

Эти опасения связаны с качеством вакцины.У 22 привитых медиков проявились побочные эффекты – повышение температуры до 38,5 градусов. В связи с этим около 26 медицинских работников уже отказались от вакцинации.

Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."

Также Politeka сообщала, что вирус снова набирает обороты после передышки в Одесской области: известно, сколько жертв и больных