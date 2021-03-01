В Украине пересмотрели «цветные» зоны карантина и стало известно, как это отразилось на Одесской области
В частности, по уровню эпидемической опасности на фоне распространения коронавирусной инфекции на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были обновлены и утверждены новые зоны.
Они начнут действовать с 1 марта и продляться две недели, передает Politeka.net
В «желтую» зону попали Одесская, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.
Еще 7 областей оказались в «оранжевой» зоне. Это Винницкая область, Донецкая область, Житомирская область, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Могилевская засветилась со своим миллионером, затмив Кароль, Полякову и Осадчую: "Не зря же вспомнила..."
Скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!"
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
Незамужнюю дочь Сумской обхватил за ягодицы известный россиянин, фото облетело сеть: "Отличная пара"
Наихудшие показали с коронавирусом у Буковины и Прикарпатья, соответственно в «красной» зоне оказались Ивано-Франковская и Черновецкая области.
Ранее мы сообщали, что в Одессе все больше медиков отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса.
Эти опасения связаны с качеством вакцины.У 22 привитых медиков проявились побочные эффекты – повышение температуры до 38,5 градусов. В связи с этим около 26 медицинских работников уже отказались от вакцинации.
Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."
Также Politeka сообщала, что вирус снова набирает обороты после передышки в Одесской области: известно, сколько жертв и больных